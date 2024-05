Corruzione, domani l’interrogatorio dell’avvocato La Mattina che Toti definì “uno che si compra con una carta unta”

Genova. Verrà sentito domani pomeriggio come persona informata sui fatti l’avvocato Andrea La Mattina, nell’ambito dell’inchiesta che ha terremotato la Regione Liguria e portato ai domiciliari il presidente Giovanni Toti. La Mattina, membro del comitato portuale in qualità di rappresentante per la Regione, aveva espresso perplessità e ma poi aveva votato a favore della proroga a 30 anni della concessione del Terminal Rinfuse per Aldo Spinelli.

Secondo l’accusa La Mattina avrebbe ricevuto pressioni in particolare da Toti. Anche Giorgio Carozzi aveva fatto lo stesso: contrario fino all’ultimo si era espresso poi a favore della concessione trentennale. L’unico a votare contro era stato il savonese Rino Canavese. Sia Carozzi sia Canavese erano già stati sentiti dai pm nelle scorse settimane.

