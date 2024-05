Donatella Mei ‘dialoga’ con Dorothy Parker a “Un mondo a parte”

Sabato 1° giugno alle ore 21, nello spazio “Un mondo a parte” (Via Carducci 43, La Spezia), Donatella Mei porta in scena “D&D”, un reading di poesia e letteratura tragicomica, che vuole immaginare un dialogo tra l’attrice comica romana e Dorothy Parker, poeta, critica teatrale, scrittrice, collega e amica di F.S. Fitzgerald, sfortunata in amore, acuta osservatrice della sua epoca, la New York di inizio Novecento. Nonostante la distanza spaziotemporale le due “D” si incontrano nello stile dissacrante e irriverente e nello sguardo disincantato sui sentimenti.

Solo un oggetto, un buffo cappellino, restituisce l’unicità di entrambe in un crescendo di comicità a volte esilarante, a volte quasi amara. Prenotazioni al numero 3931536425

