Manfredi soddisfatto dopo Montmelò, ora sguardo al Mugello

Sul circuito di Montmeló, in Catalogna, è andato in scena il terzo appuntamento del Mondiale MotoE 2024, che ha visto scendere nuovamente in pista lo spezzino Kevin Manfredi in sella alla Ducati V21L della SiC58 Squadra Corse. Nel venerdì catalano Manfredi è stato molto veloce sia nelle prove libere che nelle qualifiche, chiudendo in 11ma posizione le prove a soli 0.5 decimi dalla pole position e sfiorando con una P3 l’accesso alla qualifica due per soli 0.1 decimi.

Le parole del centauro spezzino: “Sapevamo che il circuito di Barcellona non era a mio favore, lo scorso anno qui ho faticato molto, ma sono soddisfatto perché ho dato il massimo in moto e questo è ciò che conta. Rispetto al 2023 ho migliorato il mio giro in qualifica di oltre 1.7 secondi, quindi un bel salto in avanti, ma questa categoria è davvero combattuta ed è sempre un terno al lotto. Nelle due gare del sabato volevo fare bene ma partendo 11º e con un gruppo così serrato è stata davvero dura riuscire a migliorare ulteriormente in gara, dove ho concluso 11º in gara uno e 10º in gara due a poca distanza dalla 6a posizione che si sono lottati i due campioni del mondo della categoria, Torres e Ferrari. Lo step fatto su questo circuito sarà comunque importante per il Gran premio di casa che si correrà questo weekend al Mugello”.

Kevin Manfredi conclude la terza prova stagionale del Mondiale MotoE con una nuova top10 e altri punti guadagnati, arrivando al Mugello, dove nel 2023 ha conquistato il suo primo podio nel Motomondiale, a soli 16 punti dalla top5 in Campionato.

