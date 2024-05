Rapallo: apre “Il salotto di Andy Luotto”, chef prestato alla TV

Noto al grande pubblico per essere stato il protagonista, con la banda Arbore, dell’Altra domenica e di Quelli della Notte, Andy Luotto è in realtà uno chef professionista. Sarà lui, dalla prossima settimana a dirigere la brigata del locale. Ad accoglierlo il Sindaco Carlo Bagnasco, orgoglioso dell’arrivo di un personaggio che incarna il rilancio di una città che rappresenta oggi un polo internazionale di attrazione e Vincenzo Maruccio, che rappresenta la cordata di imprenditori che hanno rilevato la struttura. “Il mio menù -spiega Luotto- sarà semplice ma innovativo. Valorizzerò la materia prima locale”…

Chi è nato dal 1940 al 1980 non può non ricordarselo. Andy Luotto, 73 anni, è stato uno dei personaggi più famosi della banda Arbore che, di fatto, ha rivoluzionato la televisione italiana. L’Altra domenica e Indietro tutta hanno incollato al piccolo schermo generazioni e generazioni di persone. Americano di origine, Andy coltiva oggi una passione speciale per la cucina che lo ha portato a ricoprire ruoli molto rilevanti, come, ad esempio, quello di Executive chef al Baglioni di Venezia. La sua nuova avventura lo porta, in questi giorni, in Liguria dove cucinerà, con un menù speciale, per Il Salotto di Rapallo, il ristorante dello storico hotel Rosabianca: “Lo abbiamo già ribattezzato -spiega l’avvocato Vincenzo Maruccio che cura gli interessi della cordata di imprenditori che ha rilevato l’albergo- Il Salotto di Andy Luotto. Dal primo giugno e fino a fine ottobre, Andy delizierà i palati dei nostri clienti e farà scoprire a italiani e stranieri sapori decisamente innovativi”.

