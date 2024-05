‘Santa’: “Cara amministrazione, non far perdere ai cittadini la voglia di votare”

Da Marco Marchi

Siamo quasi alla fine della campagna elettorale a Santa, i dibattiti entrano nel vivo con programmi e promesse. Non voglio entrare nel dibattito per non essere di parte ma certe volte si parla di soluzioni a problemi che sono irrisolti da dieci anni dall’amministrazione uscente, faccio qualche esempio. Il monumento dell’incapacità a S. Bernardo dove un distributore di benzina è chiuso da anni, bagni pubblici chiusi e l’area è degradata, piastra ambulatoriale che non funziona come punto salute, opere date già per essere cantierate senza che ci sia un progetto esecutivo, in via Sbarbaro c’è una discarica a cielo aperto dove sono abbandonati i cannoni napoleonici estratti dal suolo con decine di migliaia di euro, bus turistici senza una regolamentazione. Non voglio elencare tutte le cose promesse e non mantenute dall’attuale amministrazione, ma a tutto c’è un limite . Non fate perdere la voglia ai cittadini di andare a votare.

