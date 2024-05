Santoro in Piazza Mentana: “Le armi ci tolgono la politica, abbiamo deciso di riprendercela”

“Noi siamo i bambini di Gaza, siamo le mamme dei soldati russi, siamo le moglie dei soldati ucraini, siamo i giovani ucraini che si buttano nel fiume per non combattere, siamo i palestinesi senza diritti e gli israeliani che assediano il palazzo di Netanyau per dirgli di far tornare a casa gli ostaggi. E siamo quelli a cui hanno tolto la voce, perché le armi ci tolgono la voce, la democrazia, la politica. Ma siamo anche quelli che hanno deciso di riprendersela, la politica. E saremo anche un uno, un due, un tre per cento, ma ci siamo messi in cammino e non ci fermeranno più”. Così questo pomeriggio Michele Santoro, in corsa alle Europee da timoniere della lista “Pace, terra e dignità”, di fronte a un’affollata Piazza Mentana.

