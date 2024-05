Torna alle Grazie Marepulito, in trenta edizioni raccolti sessanta container di materiale inquinante

Dai motori agli estintori, dai relitti di imbarcazioni a materiali plastici di ogni sorta, dagli pneumatici alle batterie per auto: di questo e altro l’Operazione Marepulito ha sgravato la baia delle Grazie in trenta edizioni. E questo sabato, 1° giugno, ecco che arriva la 31ma volta della manifestazione, organizzata dalla ProLoco graziotta per ripulire la costa, i fondali e il litorale della baia. Dalle 9 del mattino, il borgo sarà animato da circa un centinaio di professionisti delle immersioni, tecnici e appassionati, oltre a ragazzi, studenti e persone di ogni età pronti a impegnarsi nell’operazione di pulizia. Dalla ProLoco qualche numero sulla storica iniziativa: negli ultimi anni, mediamente, sono stati pescati circa 50 metri cubi (due container) di materiali, e in trenta edizioni di Operazione Marepulito, spiegano ancora, secondo una stima per difetto, sono stati raccolti circa 60 container di materiale inquinante, ovvero quasi 3mila metri cubi di inquinanti pesanti. Marepulito vede la collaborazione del Comsubin della Marina militare e il sostegno operativo di decine tra enti, associazioni e volontari. Il progetto ha il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Porto Venere (che garantisce un supporto logistico e lo smaltimento di gran parte del materiale), della Provincia della Spezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

“La battaglia è contro gli inquinanti pesanti che stanno distruggendo il mare e la costa – osservano i promotori -. La baia delle Grazie, porto rifugio, è frequentata ogni anno da migliaia di presenze, in estate la sera spesso vi sostano anche 90 imbarcazioni alla fonda, e questo carica il fondale di molte problematiche legate all’inquinamento. Inoltre la baia è, a causa della presenza di correnti marine, anche subacquee, soggetta a raccogliere materiali trasportati dal mare. Proprio per questo, ogni anno, da oltre un trentennio, viene organizzata un’imponente attività ambientale con un centinaio di subacquei in acqua, sette imbarcazioni maggiori, tre unità navali ‘pesanti’, gruppi a terra e decine di mezzi”.

