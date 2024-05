Toti dovrebbe dimettersi? Genovesi divisi tra garantismo, delusione e incertezza sul futuro

Genova. Giovanni Toti dovrebbe dimettersi? A più di tre settimane dall’arresto del presidente della Regione Liguria, ai domiciliari con l’accusa di corruzione, abbiamo testato in diretta l’opinione dei genovesi per strada.

La questione continua ad agitare la politica: da una parte l’opposizione chiede a gran voce un passo indietro e sferra un nuovo attacco con la mozione di sfiducia che verrà discussa martedì in Consiglio regionale, dall’altra la maggioranza fa quadrato e prosegue sulla linea della compattezza in attesa degli sviluppi. L’avvocato Stefano Savi temporeggia sulla richiesta di revoca della misura cautelare e nel frattempo la giunta è in mano al presidente ad interim Alessandro Piana. Tra poco più di una settimana si vota per le europee e sulla Liguria incombono diverse incognite.

