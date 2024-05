Al Prolungamento di Savona inaugura la nuova installazione di “Open!” a cura dell’Ordine degli Architetti

Savona. Verrà inaugurata venerdì 31 maggio alle 18 nelle aree verdi vicino a piazza Eroi dei due Mondi al Prolungamento di Savona la nuova installazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Savona per la manifestazione nazionale Open.

“Il consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Savona è felice di presentare la terza edizione Savonese della manifestazione nazionale Open! Studi Aperti – spiega il presidente Matteo Sacco – Dopo il monolite giallo in piazza Sisto nel 2019 e le casette gialle in piazza Guido Rossa nel 2023, quest’anno abbiamo scelto piazza Eroe dei Due Mondi come simbolo delle aree in trasformazione della città. La mostra dei lavori degli Architetti della provincia sarà temporanea e sarà liberamente visitabile fino a domenica 9 giugno. Ci sarà invece una ‘sorpresa’ che resterà anche dopo la mostra a testimonianza del sostegno dell’Ordine a Savona a capitale della cultura 2027. Ringrazio infine il consiglio per il grande lavoro svolto e gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione” conclude il presidente.

» leggi tutto su www.ivg.it