Albenga 2024, il candidato sindaco Podio a Bastia: “Confronto molto partecipato e costruttivo”

Albenga. Si è svolto nella serata di ieri, giovedì 30 maggio, a Bastia l’incontro tra i residenti della frazione albenganese e il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

La serata si è svolta al “Barstia”, il bar della piazza, dove erano presenti molti residenti che hanno ascoltato e partecipato attivamente all’incontro: “Tra i temi più importanti – spiega Podio – vi è sicuramente quello della ristrutturazione della ‘vecchia scuola’ comunale di Bastia. Questo progetto, che richiederebbe un investimento di un milione di euro, cifra attualmente non disponibile, è stato portato avanti in modo completamente decontestualizzato dall’amministrazione uscente, che non ha tenuto minimamente in considerazione le reali esigenze della frazione”.

