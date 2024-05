Arte Savona, nuovi alloggi e investimenti per 6,7mln: “Soddisfare le esigenze delle famiglie”

Savona. Via libera dalla Giunta regionale al programma di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il correlato Programma di investimento dei relativi introiti, presentato da Arte Savona. Un’operazione attesa, che permetterà di avere circa 6,7 milioni di euro da investire per importanti lavori di manutenzione e recupero di alloggi sfitti rispondendo, al contempo, alle richieste di diversi assegnatari desiderosi di acquisire l’appartamento dove vivono da tempo. A oggi le manifestazioni di interesse arrivate, in tal senso, sono già oltre 40.

“Un provvedimento complessivo di grande impatto che permetterà ad Arte Savona di avere risorse finanziarie da investire in primis su lavori di manutenzione, miglioramento e recupero di alloggi sfitti – dichiara l’assessore regionale alle Politiche abitative e Edilizia – Verranno cedute una serie di unità abitative alle persone che da anni le occupano e sono desiderose di acquisirle. Inoltre, si provvederà alla vendita di alloggi di difficile gestione o eccessivi costi di manutenzione per l’Ente. Con le risorse ottenute verranno eseguiti una serie di importanti lavori di manutenzione e recupero di alloggi sfitti che ci permetteranno di incrementare e migliorare il patrimonio edilizio con alloggi all’avanguardia dando risposte concrete alle famiglie in difficoltà”.

