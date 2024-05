Bandiera Verde per la scuola primaria “Dott.G.Sordo” di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Questa mattina, nel giardino del plesso scolastico di via della Cornice, si è tenuta la cerimonia di consegna della Bandiera Verde 2024, il riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) che attesta l’impegno della scuola nel promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l’educazione ambientale e la riduzione dell’impatto ambientale della comunità, non solo scolastica.

Anche quest’anno, e per la settima volta consecutiva, il vessillo è stato assegnato alla scuola primaria”Dott. G. Sordo” al termine del progetto “Eco-Schools/Il territorio si fa scuola”, programma internazionale della FEE dedicato alle scuole che premia, al termine di un percorso partecipato e declinato in laboratori didattici e attività artistico-espressive, la sensibilità ecologica della comunità scolastica, stimola la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le istituzioni e la società civile e promuove il rispetto dell’ambiente, a partire dalle sue più giovani generazioni.

