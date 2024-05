Confermata l’apertura straordinaria di sabato all’Osservatorio Astronomico di Viseggi

Grazie al meteo in miglioramento, la serata di apertura dell’Osservatorio Astronomico Luciano Zannoni di sabato 1° giugno presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi si terrà come previsto. L’evento, aperto a tutti, grandi e piccini, promette di essere una serata indimenticabile sotto le stelle. La serata sarà ricca di attività e momenti di scoperta per tutta la famiglia a partire dalle 19.30. Gli ospiti avranno l’opportunità di fare aperitivo o cena grazie al servizio di street food a cura di Roba da matti e Birrificio del golfo, godendo di un favoloso tramonto, visitare il parco scientifico e scoprirne la sua storia militare visitando il piccolo museo dell’artiglieria contraerea, al calar del buio osservare il cielo notturno attraverso potenti telescopi, guidati da esperti astrofili e visitare l’osservatorio astronomico Luciano Zannoni. Nonostante l’ampio interesse e la grande partecipazione prevista, sono ancora disponibili pochi posti. È possibile prenotare la propria partecipazione prenotando i biglietti qui.

