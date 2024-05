Corruzione in Liguria, Iren si dichiara “persona offesa”: al setaccio tutti gli atti di Signorini

Liguria. Continuano le analisi su quanto fatto da Paolo Emilio Signorini negli otto mesi di mandato svolto per l’azienda, me nel frattempo il cda ha deciso di dichiararsi come “persona offesa” nell’ambito del procedimento penale in corso.

Questo è quanto emerge dalla riunione del consiglio di amministrazione di Iren, riunitosi ieri. Un passaggio che permetterà all’azienda di chiedere eventuali danni all’ex amministratore delegato, diventando quindi parte civile nel processo. Per seguire questa strada, l’azienda ha nominato avvocato penalista di fiducia.

