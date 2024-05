Curva Piscina tutta “di casa” durante i lavori alla Ferrovia

Rimane un solo nodo da sciogliere nel programma della fase 3 dei lavori allo stadio “Alberto Picco”, quello che riguarderà la copertura della Curva Ferrovia. Trovare una soluzione per i curvaioli abbonati che dovranno abbandonare il loro posto per quattro partite della serie B 2024/25, tra il 19 ottobre e il 21 dicembre 2024. Una formula di cui terrà conto la prossima campagna abbonamenti e che sarà individuata in accordo con la Questura della Spezia che valuterà la migliore soluzione per l’ordine pubblico.

Il novero delle ipotesi non è poi così ampio. La prima idea è quella di adibire tutta la Curva Piscina ai tifosi di casa, utilizzando per gli spezzini anche la frazione di settore ospiti. I 1.977 già oggi appannaggio dei locali più i 1.500 dei trasfertisti: 3.477 posti a compensazione dei 4.014 della Ferrovia interdetta. Ai tifosi ospiti potrebbe a questo punto essere riservato uno spicchio del settore distinti, marcato da un divisorio interno temporaneo, che sarebbe rimosso dopo i due fatidici mesi.

