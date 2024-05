“Digestore, sono contrario ma realista. Su scuola strumentalizzazione. Attacco su 25 aprile vergognoso”

Jacopo Ruggia, capogruppo uscente della Lega nel Consiglio comunale di Vezzano ligure e in corsa per la carica di sindaco, replica all’intervento di Simone Regoli, coordinatore del Partito democratico vezzanese e vice sindaco uscente, un comunicato “pieno di falsità”, accusa Ruggia. “Proprio non mi piace quel modo di fare politica che il coordinatore del Pd di Vezzano dice di non sopportare – afferma nella replica il candidato – e che, come dimostra il suo comunicato, è il primo ad utilizzare. Non mi piace una politica che attacca sul personale, evidentemente in mancanza di argomenti, e che strumentalizza e modifica la realtà dei fatti, sacrificando per qualche voto la verità”.

“Per quanto riguarda il biodigestore – prosegue Ruggia – ribadisco, e non lo dico certo da ora ma lo ho sempre sostenuto, di essere contrario. Però sono anche realista, non prendo in giro i cittadini per qualche voto, facendo loro credere che sia possibile fare una battaglia contro i mulini a vento. Quello che posso promettere è che, se il biodigestore si farà, da sindaco mi impegnerò a vigilare sul rispetto di tutte le normative e sul controllo di tutti i parametri e i criteri di sicurezza, a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Lavorerò poi affinchè i vezzanesi, che si troverebbero a subire la convivenza con l’impianto, abbiano il massimo ristoro in termini economici”. Per Ruggia poi “il Pd raggiunge l’apice della vergogna citando la Liberazione solo per provare a prendere qualche voto. Il 25 aprile deve essere una data che unisce tutta l’Italia, al di là degli schieramenti politici. Mio nonno è stato partigiano e alcuni dei miei parenti sono stati uccisi dai fascisti. Tirare in ballo chi ha sacrificato la vita per la nostra libertà, con lo scopo di ottenere qualche voto in più, lo ritengo vergognoso”.

