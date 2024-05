Genova. Grave incidente nel pomeriggio in via Lagustena, nel quartiere genovese di San Martino. Una donna è stata investita da un autobus ed è finita in codice rosso al San Martino.

È successo verso le 17.30. Sul posto l’automedica del 118, la Croce Gialla e la polizia locale.

