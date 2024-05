“La Lunigiana terra magica e misteriosa”, un concorso indetto dai Fotoamatori Tresana e Otium

Quando Federico Spediacci, presidente dei Fotoamatori di Tresana, e Florinda Musetti, presidente dell’associazione Otium, si sono incontrati è nato qualcosa di nuovo dedicata al territorio. Proprio da loro, infatti, è partita la volontà di dare vita a un concorso fotografico letterario dal titolo “La Lunigiana terra magica e misteriosa”, che abbina la fotografia del territorio con le storie, le favole e le leggende popolate da creature spaventose e fantastiche che abitano la Lunigiana. Così, se da una parte i Fotoamatori porteranno la parte “visiva”, Otium si proporrà come “collante” per unire tutte le varie arti, cercando di valorizzare chi riuscirà tramite un racconto, una foto e una storia a narrare una leggenda, una filastrocca o una favola che racconti a 360 gradi la Lunigiana. Entrambe le associazioni sono molto attive sul territorio e per la prima volta hanno deciso di offrire agli appassionati di fotografia, e anche scrittori, la possibilità di esprimersi a tutto tondo. E’ possibile prendere visione del regolamento presso le pagine Facebook delle associazioni. Potranno partecipare bambini e ragazzi in una sezione apposita. La scadenza è fissata per il 30 giugno 2024.

