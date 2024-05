Ladri trovano inquilina in casa e scappano: tentato furto in periferia

Ha avvertito nitidamente dei rumori provenire dalla stanza accanto e nell’oscurità d’improvviso si è trovata davanti un uomo. Sono stati dei veri e propri momenti di paura quelli patiti da un’anziana nella periferia est della città: nel corso della notte, la donna è stata infatti allertata da alcuni rumori e nell’intento di andare a vedere di che cosa si trattasse, ha intravisto degli estranei nel suo appartamento.

Nel palazzo qualcuno ha avvertito del trambusto e non ha esitato a chiamare il 112, numero unico delle emergenze. Le volanti della Polizia di Stato in quella fascia di servizio, erano impegnate nei quotidiani controlli sul territorio e hanno così raggiunto l’appartamento in pochissimi minuti. Stando a quanto appreso, i malviventi avrebbero lavorato in coppia: uno sarebbe entrato da una finestra per poi gudagnare l’ingresso dell’appartamento e aprire la porta di ingresso al complice. Con tutta probabilità non sospettavano minimamente la presenza di una persona in casa. Una volta scoperti, per guadagnarsi la fuga hanno scostato l’anziana per poi sparire nella notte a mani vuote. I poliziotti hanno trovato la donna visibilmente scossa e preventivamente sono stati chiamati anche i soccorritori: di lì a poco sul posto è poi arrivata la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure.

