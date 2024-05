Manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua, dalla Regione Liguria quasi 2 milioni ai Comuni

Genova. Via libera della Regione Liguria allo stanziamento di 1 milione e 950mila euro a favore dei Comuni liguri per interventi di manutenzione delle opere idrauliche e per interventi di pulizia dei corsi d’acqua. Spetterà alle amministrazioni locali individuare le priorità di intervento sui rispettivi territori. I fondi provengono dai canoni demaniali.

“Anche quest’anno come in passato destiniamo questo contributo ai Comuni della nostra regione – spiega l’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone – che, entro la fine dell’anno, potranno utilizzarlo in vista dell’autunno, quando si verificano solitamente le precipitazioni più intense sul territorio. Anche interventi apparentemente minimi come la pulizia dei rivi dalla vegetazione sono fondamentali per la prevenzione e la riduzione del rischio, accanto alla realizzazione di grandi opere di messa in sicurezza dei corsi d’acqua e interventi di difesa del suolo”.

