Marassi, un debito dietro la rissa e l’accoltellamento in corso Sardegna

Genova. Una lite per un debito degenerata in rissa nel giro di pochi minuti, una zuffa in cui sono spuntati anche un coltello e una bottiglia rotta usata come arma. I poliziotti delle volanti sono riusciti a ricostruire cosa è accaduto giovedì mattina in un appartamento di corso Sardegna, denunciando tre persone per rissa.

Tutto è successo poco prima delle 9, quando in strada sono comparse tre persone – due uomini e una donna – che si sono messi a litigare animatamente. Uno degli uomini, un ragazzo di 23 anni, era a torso nudo e aveva una ferita sanguinante al torace e uno sullo zigomo, scena che ha spinto i passanti a chiamare il 112.

» leggi tutto su www.genova24.it