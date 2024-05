Molo di Lerici, tronano accessibili scogliera e passeggiata in legno

Aprirà domani la zona della scogliera del molo di Lerici: sono infatti parzialmente conclusi gli interventi di ripristino dell’area danneggiata dalle mareggiate autunnali. Sarà possibile accedere alla scogliera e alla passeggiata in legno dietro al molo. “I lavori effettuati fino a oggi hanno consentito di completare il consolidamento del muraglione e il ripristino delle murature – informa Palazzo civico -. Ancora qualche settimana, invece, sarà necessaria per completare la sostituzione della pavimentazione del molo Noceti e il nuovo impianto di illuminazione che andrà a sostituire quello danneggiato; sarà l’occasione per installare anche nuove colonnine per la zona delle barche in transito. Nelle scorse settimane è stata infine completata la bonifica del fondale interno dai detriti delle mareggiate. Per consentire lo svolgimento delle ultime lavorazioni, rimarrà interdetto anche il muraglione per effettuare la pitturazione delle ringhiere in un contesto sicuro”.

“Un importante progresso verso il completamento dei lavori che consentiranno di ripristinare i danni delle violente mareggiate e permetteranno di restituire gli spazi a cittadini e turisti – commenta Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici -. Il percorso è stato impegnativo perché le progettazioni delle opere di difesa della costa sono complesse e richiedono parecchio tempo anche dal punto di vista autorizzativo oltre alle complicazioni dovute alle attuali condizioni del mare che non sempre permettono le manovre delle imbarcazioni da lavoro, come nel caso di Fiascherino e Tellaro”.

