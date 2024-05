Montefiori: “Ripristinata in seguito a mia interpellanza la targa per Allende”

“Ripristinata, a seguito di una mia interpellanza, la targa a memoria di Salvador Allende, il presidente cileno democraticamente eletto ed ucciso durante il golpe militare fascista organizzato e condotto da Pinochet, sanguinario dittatore al potere per 17 anni”. Così in una nota Andrea Montefiori, consigliere comunale del Partito democratico.

“Allende ha rappresentato, per tutti i democratici, un simbolo ed un esempio di cosa significhi la violazione della democrazia e della libertà. Abbiamo il dovere e la responsabilità della memoria, perché tutti possano conoscere e quindi non dimenticare i momenti ed i fatti più significativi della storia recente”, conclude Montefiori.

