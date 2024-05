No rigassifigatore: fronte comune per difendere i valbormidesi dai primi tentativi di espropri da parte di Snam

Cairo Montenotte. Rigassificatore, dopo i primi approcci di Snam con i proprietari valbormidesi dei terreni dove passerà la condotta scoppia la polemica, sostenuta, in particolare, dai sindaci di Altare e Carcare. Ieri a Ferrania il Comitato Culturalmente “Fermiamo il mostro” ha organizzato un incontro per affrontare, in primo luogo, la convocazione da parte dell’azienda, avvenuta nei giorni scorsi, per tentare di siglare un pre contratto di esproprio. Numerose le persone chiamate in causa, nessuna delle quali, però, ha firmato l’accordo proposto da Snam. Non solo, i proprietari coinvolti si sono rivolti ai sindaci per chiedere aiuto e sostegno.

A difenderli, durante l’assemblea di ieri, è intervenuto Rodolfo Mirri, primo cittadino di Carcare: “Questa è l’ennesima volta in cui un’operazione così importante avviene senza coinvolgere il territorio. Le persone interessate dalla convocazione sono andate all’appuntamento ignare di ciò che sarebbe stato loro proposto, senza la possibilità di avere a disposizione una consulenza tecnica che, ad esempio, il Comune di Carcare, se informato, avrebbe fornito. Stiamo parlando anche di anziani, che si sono sentiti abbandonati in questo percorso per loro oscuro e complicato”.

