Pallanuoto M/ Il nuovo Bogliasco riparte da Jeremie Blanchard

Di Marco Tripodi

A meno di una settimana dalla fine ufficiale della stagione 2023-’24, il centroboa canadese e la società biancazzurra hanno trovato l’accordo per prolungare il proprio vincolo cominciato nell’estate 2022 per un ulteriore anno.

“Negli ultimi tempi ho ricevuto tante offerte, anche dall’estero – afferma il nordamericano che il prossimo 15 giugno compirà 27 anni – Ma qui mi sento come a casa e credo che tutti ormai se ne siamo accorti. A Bogliasco ho trovato un progetto di crescita serio, sia a livello collettivo che personale e voglio continuare a farne parte. E poi il finale di questa stagione mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Desidero restare anche per cancellare questo brutto sapore…”

“Siamo molto contenti di poter annunciare il rinnovo di Jeremie – gli fa eco il direttore sportivo Gianni Fossati – conosciamo bene le sue caratteristiche umane e sportive e il nostro allenatore ha individuato in lui un punto fermo da cui ripartire. Jeremie è un ragazzo ancora giovane ma già molto forte e soprattutto è sempre stato altamente motivato nello sposare la causa del Bogliasco”.

