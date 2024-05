Pavimentazione danneggiata all’ospedale, carrello rovesciato come toppa

Quella che a prima vista potrebbe sembrare la conseguenza di una buona dose di inciviltà è invece una “soluzione un po’ punk” adottata all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana per coprire una vistosa frattura creatasi nella pavimentazione di uno dei corridoi esterni della struttura, probabile conseguenza di qualche infiltrazione. Da alcuni giorni infatti a sostituire un new jersey di plastica – o qualche altra delimitazione più ragionevole – è stato posizionato un carrello “roll container” di acciaio, rovesciato per coprire il tratto rotto ed evitare che gli utenti passano inciampare nelle mattonelle sconnesse.

