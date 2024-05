Scuole di Albenga, Podio: “L’amministrazione deve comunicare con le dirigenze, ripartiremo dall’ascolto”

Albenga. Le scuole albenganesi e il rapporto tra le dirigenze e l’amministrazione comunale sono stati al centro del tredicesimo episodio di “Albenga merita di più”, il podcast del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

“Lo stato delle scuole ingaune è davvero preoccupante – ha detto Podio durante l’episodio -. In via degli Orti e a San Fedele, solo per fare due esempi, abbiamo trovato l’erba alta fino a mezzo metro, rendendo impossibile per i ragazzi usufruire degli spazi esterni. Queste problematiche sono state ignorate dall’amministrazione. Non stiamo parlando di interventi milionari, ma di semplici lavori di manutenzione, nemmeno straordinaria. Il taglio dell’erba non dovrebbe essere un problema così grande per l’amministrazione comunale”.

