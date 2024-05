Sicurezza ad Albenga, Riccardo Tomatis: “Basta con lo sciacallaggio. Ogni episodio strumentalizzato e usato contro la città”

Albenga. Il sindaco e candidato Riccardo Tomatis è intervenuto in merito all’episodio odierno, che ha portato ad un arresto in centro ad Albenga ed “è stato oggetto di strumentalizzazione ed utilizzato contro la Città stessa”: “Esprimo profondo rammarico per il serio rischio corso dal Carabiniere che ha arrestato oggi il delinquente in fuga, – ha spiegato Tomatis. – La sicurezza è un tema di fondamentale importanza, che richiede azioni concrete e non solo”.

“Ma è arrivato il momento di dire basta allo sciacallaggio. Noto come, da quando il mio avversario ha imperniato la sua campagna elettorale su ‘sicurezza e decoro’, gli eventi negativi riguardanti tali ambiti si siano moltiplicati esponenzialmente. In poche settimane abbiamo avuto più casi di cronaca che in tutti i precedenti cinque anni”.

