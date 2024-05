Un’estate piena di appuntamenti con “That’s Ameglia”

Saranno circa un’ottantina gli appuntamenti del cartellone estivo “Ameglia Estate 2024, That’s Ameglia” che prenderà il via il primo giugno a Cafaggio con la Festa Contadina. Musica, cinema, teatro, libri e spettacoli per bambini saranno gli ingredienti di un’estate sulla quale l’ente ha deciso quest’anno di puntare con decisione: “In sede di bilancio di previsione – spiegano la vicesindaco Fontana e l’assessore alla cultura Ratti – abbiamo messo da parte circa centomila euro che investiremo con entusiasmo in questo programma pieno di eventi dedicati a tutti. Auspichiamo inoltre – aggiungono – che possa arrivate un contributo anche dagli sponsor privati e da Regione Liguria”. Fra iniziative consolidatissime ed altre più recenti non mancheranno le lezioni di storia del territorio di “Memorie del Magra” (10-13 giugno) e “L’olio e l’olivo” (14 e 21 giugno). Il 22 giugno sarà invece protagonista Montemarcello con la “Notte romantica dei borghi più belli” mentre la “Notte Blu” si terrà il 26 luglio fra Fiumaretta e Bocca di Magra. Sempre a luglio taglierà poi la quindicesima edizione la rassegna letteraria “I Grandi Temi” di Anna Maria Bernardini De Pace che ospiterà fra gli altri Simona Ventura, Sveva Casati Modignani, Donato Carrisi, Vittorio Feltri e Gabriel Garko. Musica protagonista il 19 luglio con il progetto di Paolo Bedini “Parole Liberate” mentre il 20 Ferruccio De Bortoli e Riccardo Pietrabissa parleranno di libertà di stampa. Molti, infine, gli appuntamenti enogastronomici che saranno consultabili insieme a tutti gli altri sul sito dell’ente.

