Albenga 2024, Roberto Tomatis (FdI): “Taser strumento indispensabile per garantire sicurezza. Urgente la dotazione anche alla polizia locale”

Albenga. “L’episodio avvenuto ieri mattina in centro storico, dove un uomo è stato immobilizzato grazie anche all’utilizzo del taser e arrestato dai carabinieri, sottolinea l’importanza di dotare anche la polizia locale di Albenga di questo strumento indispensabile per garantire la sicurezza pubblica”. Il capogruppo in consiglio comunale ad Albenga e candidato di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis a sostegno di Nicola Podio sindaco, richiama l’attenzione sulla necessità di adottare il taser come strumento non solo di difesa, ma anche di prevenzione.

“L’uso del taser è consentito e sarebbe auspicabile che tutte le forze di polizia ne fossero dotate per immobilizzare e contenere persone che dimostrano comportamenti difficilmente gestibili in altro modo. Questo non solo per difendersi, ma anche per prevenire l’uso di armi in casi estremi, per esempio. Albenga deve dotarsene. Cosa stiamo aspettando?”.

