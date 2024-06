Andrea Costa in tour in Liguria insieme a Maurizio Lupi in vista del voto di sabato e domenica

Martedì 4 giugno, Andrea Costa, candidato al Parlamento Europeo nella lista Forza Italia Noi Moderati insieme a l’onorevole Maurizio Lupi, leader nazionale del movimento, saranno impegnati in Liguria per incontrare sostenitori ed elettori in un fitto programma di impegni.

Il primo appuntamento sarà alle 15.30 presso il bar Monique in Via Manzoni 58r a Savona, per poi proseguire alle 17 a Genova presso il Circolo Bocciofila Lido in Via Gobetti 8a. Alle 19 Andrea Costa e Maurizio Lupi saranno a Rapallo per un aperitivo Caffè Centrale in Piazza Cavour 18, per concludere poi alla Spezia alle 21 dove l’incontro pubblico sarà al Terminal Crocieristico in Largo Fiorillo.

“E’ l’ultima settimana di una campagna elettorale entusiasmante, dove ho avuto modo di incontrare migliaia di persone che hanno dimostrato il loro consenso alla mia candidatura e alla lista di Forza Italia e Noi Moderati – dichiara Costa che dopo l’esperienza come sottosegretario alla Salute del Governo Draghi, è presente al ministero in qualità di esperto per il Pnrr nominato dal ministro Schillaci – ora è il momento di compiere lo sforzo finale convincendo prima di tutto i cittadini a non disertare le urne e recarsi al voto. Il nostro programma e la lista di Forza Italia Noi Moderati trova il suo alveo nel grande Partito Popolare Europeo che resta la stella polare di tutti i moderati italiani. Ringrazio Maurizio Lupi per la fiducia che ancora una volta mi ha riservato offrendomi la possibilità di partecipare con tutti il suo sostegno a questa nuova bellissima esperienza che, giorno dopo giorno, mi sta regalando nuove emozioni e soddisfazioni”, conclude Andrea Costa.

