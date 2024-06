Avegno: Canevello: “Arriva l’infermiere di famiglia o comunità, una conquista”

Da Franco Canevello, sindaco e candidato sindaco di Avegno

Nel pomeriggio di venerdì 31 maggio presso l’aula consiliare del Comune di Avegno è stato presentato dalla Asl 3 Genovese il servizio dell’infermiere di famiglia e comunità (IFOC). “Sicuramente una novità importante per la popolazione – spiega il sindaco Franco Canevello – un aiuto concreto alle famiglie ed in modo particolare agli anziani”. L’entrata in servizio dell’infermiere di famiglia o comunità è prevista nei prossimi mesi. Durante l’incontro, da parte di Pasquale Greco, dirigente Asl 3 e direttore del Distretto 13 che comprende Avegno e di Monica Tognarelli, dirigente infermieristico, è stata presentata una figura innovativa che contribuisce allo spostamento dei sistemi socio-sanitari verso modelli di welfare moderni ed efficienti. Si tratta di un professionista che prende in carico un certo numero di cittadini, sani o malati e lavora in modo proattivo, incentrando la propria azione sulla prevenzione, sulla promozione della salute. Agisce in stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con altre figure professionali socio-sanitarie presenti sul territorio. Nella circostanza sono stati altresì presentati altri nuovi servizi a disposizione della cittadinanza, nonché l’applicazione simplex, il nuovo sistema della Regione Liguria che permette, attraverso gli strumenti informatici, di trovare tutti i servizi della sanità ligure. All’incontro sono anche intervenuti: Marta Alberghi, infermiera cure domiciliari, Mirko D’Amato, infermiere cure domiciliari e Stefania Errichiello, infermiera poliambulatori. “A nome dell’amministrazione comunale – conclude Canevello – intendo ringraziare la Asl 3 e tutti i cittadini che sono intervenuti all’incontro, il medico di famiglia o comunità, nel prossimo futuro è destinato a diventare una figura familiare con la quale saremo chiamati a confrontarci nell’interesse della nostra salute”.

