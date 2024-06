Camogli: due nuove attività commerciali animano il borgo

Camogli si è arricchita di due nuove attività commerciali: la gelateria artigianale “Latterie 1978″ in via Scalo, 3 (zona porto) e l’”Hollydays Lab cocktail bar con cucina” nello spazio di quello che fu lo storico Panificio Boldrini in scalinata Priaro.

“Siamo amici da tanti anni e ci accomuna da sempre anche la passione per il gelato – spiegano Marco Bozzo e Stefano Fanciulli – L’occasione di avere questo spazio ci ha indotto a concretizzare l’idea di aprire; abbiamo perciò ristrutturato in grande stile optando per posizionare gli impianti a vista”. I clienti hanno a disposizione 22 tipi di gelato, compresi 6 gusti vegani, e 2 tipi di granite. Prossimamente anche una vetrina con la pasticceria del gelatiere. “Puntiamo sulla qualità e su una forte impronta di artigianalità seguendo la filosofia del tutto senza glutine e con un legame col territorio per cui tutte le materie prime provengono dal Golfo del Tigullio”. “Latterie 1978” è, per ora, aperta da martedì a venerdì e la domenica dalle 11 alle 19; venerdì e sabato dalle 11 alle 23. L’inaugurazione ufficiale venerdì 21 giugno.

