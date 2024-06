Camogli: trasferta a Castellabate per la Festa del pescato di paranza

Alessandro Ligorati, Gianni Verdina, Daniela Vucas, Andrea Esitini: questa la squadra camogliese in questi giorni a Castellabate per partecipare attivamente alla Festa del pescato di paranza. Immancabile la presenza della maxi padella utilizzata per la Sagra del pesce di Camogli.

La presenza del borgo ligure nella località in provincia di Salerno è dovuta ad un Patto di amicizia che dal 2017 lega la Pro Loco Camogli all’Associazione “Punta Tresino” con i relativi presidenti Antonio Verdina e Giovanni Pisciottano. In occasione della Sagra del pesce, infatti, una delegazione dell’Associazione collabora per la buona riuscita dello stand della Pro Loco così come la Pro Loco collabora alla Festa portando “aria” di Liguria.

» leggi tutto su www.levantenews.it