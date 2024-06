Casarza: Premio Fracchia, oggi a Bargone il gran finale

Dall’ufficio stampa del Premio letterario Umberto Fracchia

Gran finale oggi, sabato 1° giugno 2024, per la quarta edizione del “Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia”, evento promosso dal Comune di Casarza Ligure, con il patrocinio di Regione Liguria. Il programma odierno si svolge a Bargone, ed ha già preso il via stamattina all’alba con il concerto “Le grandi voci femminili” organizzato dal Gruppo Caronte. A seguire colazione per tutti i partecipanti con il dolce tipico “Casarzotto”, grazie alla collaborazione de pasticceri. La mattinata è proseguita con il trekking a cura dell’Osservatorio Meteo Raffaelli diretto da Claudio Monteverde, una lezione di yoga con Carolina Bonelli e bagno di suoni insieme a Luca Ferroggiaro. Nel borgo presente anche la scrittrice Selene Calloni Williams per presentare il suo libro “Digiuno immaginale”. Alle 13:00 pic nic gourmet a cura dello chef Alessandro Dentone Associazione Cuochi Genova e Tigullio. Nel pomeriggio, alle 15 visita guidata nei luoghi di Fracchia a cura di Marzia Dentone LabTer Tigullio e alle ore 18:00 nel Giardino di Casa Fracchia l’attesa cerimonia di premiazione del concorso letterario. Alle 21:00 tutti a Casarza, in piazza Unicef per lo spettacolo di chiusura “Cosa volete da me” con Alice Mangione.

