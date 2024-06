Corruzione, il presidente Toti dice “no” alle dimissioni dopo il confronto con la maggioranza autorizzato dalla Procura

Genova. Si è svolto questa mattina ad Ameglia l’incontro, autorizzato dalla Procura di Genova, tra il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, alla presenza dell’avvocato Stefano Savi. “Dal lungo confronto – spiega Giampedrone – è emersa con forza l’intenzione di andare avanti in modo compatto insieme alla maggioranza di centro destra, alla luce degli importanti risultati ottenuti in questi nove anni di mandato”.

Da qui la decisione di “respingere senza indugi e con assoluta fermezza la mozione di sfiducia di martedì prossimo in Consiglio Regionale. Dall’incontro e’ emerso anche il totale convincimento che la giunta e l’amministrazione regionale debbano continuare a lavorare per la realizzazione dei progetti di mandato, che gli sono stati affidati dagli elettori a stragrande maggioranza, con lo stesso spirito di sempre, ma soprattutto con la leale collaborazione fra i fondamentali e non sostituibili input politici per la gestione degli affari quotidiani e l’apparato tecnico istituzionale dell’ente, essendo la giunta pienamente operativa con il vice presidente facente funzioni Alessandro Piana e tutti gli assessori” dice ancora l’assessore alla Protezione civile.

