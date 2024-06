E’ partito il primo Pride nella storia di Savona: oltre mille persone in corteo

Savona. E’ partito questo pomeriggio il primo Pride nella storia di Savona, organizzato dalle associazioni “Please Savona Rainbow” e Arcigay Savona, con il patrocinio del Comune di Savona e di molti altri e in collaborazione con l’amministrazione savonese e con molte realtà savonesi che hanno presenziato all’evento: oltre mille i partecipanti all’ìniziativa.

Dopo il ritrovo in piazza delle Nazioni (vicino alla stazione ferroviaria) il via al corteo e alle 19 circa l’arrivo in piazzale Eroe dei Due Mondi. Il corteo passerà per piazza Martiri della Libertà, via Don Minzoni, piazza del Popolo, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Sisto e corso Italia.

