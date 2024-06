Ex Ilva, il ministro Urso: “Dalla prossima settimana investitori in visita, si parte da Genova”

Genova. Inizieranno proprio da Genova e dagli stabilimenti del Nord le visite dei potenziali interessati ad acquisire gli impianti dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, oggi in visita a Cornigliano per la presentazione del francobollo delle Poste dedicato a Guido Rossa, portando anche una buona notizia: il prossimo via libera dell’Europa al prestito ponte di 320 milioni per garantire continuità occupazionale e produttiva.

“Proprio la prossima settimana ci saranno le prime visite ricognitive degli investitori che hanno manifestato concreto interesse per gli stabilimenti dell’ex Ilva – spiega il ministro -. Credo si inizi proprio dagli stabilimenti del Nord, da Novi Ligure, Genova e poi Taranto e gli altri. Anche queste visite sono un buon segnale che si associa al giudizio positivo della Commissione europea sulla strada che abbiamo intrapreso col concorso e il sostegno di tutte le forze sindacali, sociali e produttive, degli enti locali e credo anche delle forze politiche”.

