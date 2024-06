Festa della Repubblica, già oltre 4200 prenotazioni per le visite alle sedi delle istituzioni genovesi

Genova. Grande successo di pubblico per ‘Palazzi Svelati”, l’apertura straordinaria al dei palazzi delle Istituzioni in occasione del 2 giugno, la Festa della Repubblica: oggi, il giorno che precede l’evento, sono già oltre 4200 le persone che hanno prenotato una visita nelle 22 sedi istituzionali aderenti all’iniziativa. L’elenco comprende anche il Palazzo della Regione di piazza De Ferrari, che ha registrato, fino ad ora, circa 810 prenotazioni, pari al 90% dei posti disponibili per i tour guidati. Per questo, per venire incontro alle richieste del pubblico, sono stati aggiunti altri 4 turni ai 40 previsti.

Già noto come “Palazzo della Navigazione generale italiana”, l’edificio della Regione in piazza De Ferrari è attualmente la sede della giunta regionale della Liguria. Realizzato nel corso degli anni ’20 del Novecento a cura degli ingegneri Cesare Gamba e Giuseppe Tallero, unisce linee neorinascimentali e art – decò; degni di nota anche il cancello d’ingresso, opera di Bartolomeo Pinasco, e lo scalone che conduce ai piani superiori.

