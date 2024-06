Garlenda 2024, Tezel lancia l’allarme sul depuratore: “Criticità ambientale e igienica”

Il gruppo “Garlenda per Tutti” e il candidato sindaco Luigi Tezel lanciano un grido d’allarme riguardo alla criticità ambientale e igienica rappresentata dal depuratore situato all’ingresso del paese.

“È inaccettabile che il biglietto da visita di Garlenda, il primo impatto per residenti e visitatori, sia caratterizzato da un impianto che sversa le acque reflue utilizzate per l’irrigazione e che diffonde odori sgradevoli in tutta l’area. Questa situazione non solo rappresenta un problema per la salute pubblica, ma danneggia gravemente anche l’immagine e l’attrattiva del nostro territorio” afferma il candidato sindaco di Garlenda.

