I pacifisti spezzini: “Il 2 giugno è la Festa della Repubblica che ripudia la guerra”

“Si celebra una vittoria referendaria. La Repubblica italiana nasce dalle urne. Gli elettori bocciarono la monarchia che aveva consegnato l’Italia al fascismo, condannandola a 20 anni di violenza e dittatura, e poi una sanguinosa guerra. Una Repubblica come vuole la Costituzione, fondata sul lavoro. Ma allora perchè in Italia il 2 giugno si fanno i picchetti militari e a Roma sfila la parata delle forze armate? La scheda elettorale e la matita simboleggia questa giornata che festeggia la Repubblica, cioè democrazia, libertà, pace, e non certo divise militari e fucili. La Repubblica è di tutti, non dell’esercito. Il 2 giugno deve essere una festa di popolo, dove i cittadini e le cittadine sono i veri protagonisti. Tutti, tutte uniti/e attorno alle istituzioni democratiche repubblicane”. Lo affermano in un comunicato stampa i pacifisti della Rete spezzina Pace e Disarmo.

“Per questo – proseguono – invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare lunedì 3 giugno alle 18 in Piazza Mentana alla Spezia, al presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”. Sarà l’appuntamento settimanale numero 101. Lo dedicheremo a ricordare e rileggere assieme la Costituzione antifascista, democratica, pacifista e inclusiva . Con le bandiere della Pace e della Nonviolenza, con i nostri corpi e il rifiuto di collaborare ad ogni guerra e alla sua preparazione, dissociandoci dalla retorica bellicista e dalle strutture violente e guerrafondaie. Per rispettare la Costituzione italiana”, concludono i pacifisti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com