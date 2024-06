Il cinema sulla sdraio con le cuffie per un’immersione totale: a Sturla torna ‘Circuito sul mare’

Genova. Torna il cinema davanti al mare con i migliori film della stagione da vedere sulle sdraio e un biglietto supervantaggioso. Venerdì 7 giugno 2024 riapre l’arena estiva nei Giardini di Sturla (via del Tritone, Vernazzola) con la quarta edizione di “Circuito sul mare”, che prosegue fino al 30 tutti i giorni escluso martedì 24 giugno. Ma è solo la prima parte di un’attività che prosegue durante l’estate, con la formula collaudata del silent cinema. Gli spettatori siedono sulle sdraio e indossano le cuffie per seguire il film, con un’immersione totale che non reca disturbo al vicinato né crea inquinamento acustico. Di fronte, il panorama del Golfo dal Monte di Portofino a Boccadasse. È come andare al cinema in spiaggia. La proiezione inizia alle ore 21.30, quando fa buio.

In programma i migliori film della stagione appena conclusa, quasi tutti da vedere con un biglietto a 3.50 euro, grazie alle iniziative Cinema in Festa (9-13 giugno, tutti i film, segnati da una stella gialla sul programma) e Cinema Revolution (dal 16 giugno, solo i film italiani ed europei, segnati con un bollo giallo sul programma), lanciati rispettivamente da Anec – Associazione Nazionale esercenti Cinema e dal Ministero della Cultura.

