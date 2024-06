Lavagna: ascensore guasto in ospedale

Dall’ufficio stampa dell’Asl4

La Direzione Sanitaria dell’Asl 4 informa che, nella serata di sabato 1 giugno, intorno alle 20, si è registrato un blocco di uno dei due ascensori per il pubblico sito nel corpo Nord dell’Ospedale di Lavagna, presumibilmente a causa di un guasto alla centralina sita al piano fondi.

Un sensore ha fatto scattare l’allarme incendio per presenza fumo: i VVFF, intervenuti prontamente, hanno tolto corrente all’impianto e provveduto alla “manovra a mano” per far uscire incolume la persona anziana che si trovava all’interno della cabina dell’ascensore al quarto piano.

Nessuno ha dunque riportato né lesioni né intossicazioni.

Ora l’ascensore è stato messo in sicurezza e fuori servizio grazie alla presenza dell’ascensorista.

L’intervento si è concluso alle ore 21.

