La Logisteel Valdimagra vince il campionato di Prima Divisione ligure maschile e sale in Serie D. Soddisfazione che lenisce in parte la ferita della la retrocessione della Zephyr Mulattieri, prima squadra del Gruppo Valdimagra Volley, dalla B alla C.

La rosa vincente della Logisteel è integrata da elementi della Under 17, campione territoriale di categoria come la Under 15, e allenata fa Lorenzo Derchi con il vice Luca Sanna.

