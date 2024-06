Marinella, i capigruppo della maggioranza: “Solo la sinistra ha nostalgia delle ricette del passato”

“È evidente che la sinistra sarzanese non veda nelle opere il futuro di Marinella o di Sarzana, la loro ricetta è sempre la stessa: immobilismo, abbandono e degrado. Dopo non averne realizzata neanche una in cinquant’anni, non possono avere del resto altre grandi idee. Dobbiamo riconoscere che alla sinistra non manca il coraggio: proprio Marinella, una gemma abbandonata al degrado e alla cementificazione selvaggia di decenni sarebbe lo spazio ideale per un mea culpa, non per l’opposizione a chi con fatica sta costruendo finalmente un futuro diverso”. Lo affermano in una nota i capigruppo della maggioranza del Comune di Sarzana.

“Purtroppo – proseguono i capigruppo di centrodestra – il passato, con le sue scelte sbagliate e finora tragiche per Marinella incarnate anche da un ex assessore ai Lavori pubblici ed oggi consigliere comunale, possa ancora pesare nel presente e nel futuro, rallentando gli investimenti che finalmente sono stati messi in campo. La messa in sicurezza, finalmente, del Parmignola che dopo decenni permette di dormire sonni più tranquilli agli abitanti del borgo e di riqualificare questi spazi, il Pinqua che tanto il Pd, che odia Marinella e ogni sua prospettiva di sviluppo, ha cercato di impedire fosse portato a Sarzana, con 15 milioni di investimenti pubblici per la riqualificazione del borgo, nuovi alloggi di edilizia residenziale per ripopolare spazi abbandonati dalle politiche sbagliate della sinistra, nuovi spazi pubblici, rifacimento di strade, acquedotti, illuminazione pubblica, rinnovamento del litorale, una scuola totalmente riqualificata. Da una parte tutto questo, con un percorso partito dalla messa in sicurezza del territorio abbandonato dalla sinistra, dall’altra cementificazioni selvagge, la Colonia Olivetti abbandonata al degrado e alla criminalità per oltre 40 anni, argini del Parmignola crollati, la Tenuta abbandonata e spopolata, le sue attività economiche fallite. Marinella, con fatica e nei tempi necessari alla realizzazione di investimenti epocali come quelli che abbiamo portato, sta cambiando. I sarzanesi possono essere certi, le ricette del passato appartengono, per fortuna, a un’epoca di cui nessuno ha nostalgia, a parte forse qualche vecchio politico”, concludono i capigruppo di maggioranza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com