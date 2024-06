Meteo, ancora un sabato tra nuvole e sole: possibili rovesci sparsi in mattinata sul settore centrale

Genova. Dopo una notte in prevalenza serena, in mattinata – spiegano i meteorologi di Limet – assisteremo alla risalita di deboli nuclei piovosi dal mare verso il settore centrale con qualche rovescio sparso in risalita alla costa all’immediato entroterra.

Più soleggiato il tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio migliora sul settore centrale con belle schiarite, in genere soleggiato a levante con qualche nube in Appennino. Formazione invece di qualche temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Oggi i venti saranno da deboli a moderati meridionali, il mare generalmente mosso.

