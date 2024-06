Nuovo ecocardiografo per l’ospedale di Albenga, Ciangherotti (FI): “Grande cuore e senso di comunità”

Albenga. “Con grande soddisfazione ho partecipato alla cerimonia della donazione del nuovo ecocardiografo all’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, reso possibile grazie alla generosità di numerosi benefattori della nostra comunità. Da domani, l’ecocardiografo sarà operativo e a disposizione dell’equipe del dottor Shahram Moshiri, direttore del reparto di Cardiologia e UTIC”. Lo dichiara il consigliere comunale e candidato della lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco Eraldo Ciangherotti.

“Il reparto di Cardiologia del Santa Maria di Misericordia – spiega -, insieme a quello del Santa Corona, rappresenta una delle eccellenze sanitarie del nostro territorio. Sotto la guida esperta del dottor Moshiri, la Cardiologia del Ponente si distingue per gli elevati standard di qualità e per l’importante volume di pazienti trattati ogni anno. Nonostante le difficoltà che affliggono la sanità pubblica in questo periodo, i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto si dedicano quotidianamente per fornire cure all’avanguardia ai pazienti”.

