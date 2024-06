Ortovero 2024, il candidato sindaco Osvaldo Geddo: “Puc, tutele per la vocazione agricola e nuovi servizi ai cittadini”

Ortovero. La lista “SCEGLI AMO ORTOVERO” e il candidato sindaco Osvaldo Geddo proseguono nella presentazione del programma amministrativo in vista delle prossime elezioni comunali.

Tra i punti programmatici il completamento delle procedure del nuovo PUC, “adottato e non ancora divenuto strumento operante mediante la ricerca di fondi per la realizzazione del sistema di depurazione necessario per portare a termine tale procedura – sottolinea lo stesso Osvaldo Geddo -. Il nuovo PUC, una volta sbloccato, potrà regolare un ulteriore sviluppo demografico con crescita economica delle attività artigianali e commerciali del nostro paese”.

