Portofino: l’India regala una serata da sogno e il Borgo si promuove nel mondo

Aniant Ambani, figlio di Mukesh, l’uomo più ricco dell’India, e Radhika Merchant, figlia di magnati, sbarcano raggianti dal tender che li trasborda dalla nave al molo di Portofino. Si guardano attorno e sorridono. Li attende un Borgo da favola addobbato con piante e fiori; in piazzetta stand con il cibo tipico di varie nazioni a soddisfare i gusti, prima di sedersi a tavola, degli invitati tra cui ambasciatori di diversi Paesi e personaggi che certamente godono di notorietà internazionale. Imponente il servizio d’ordine.

La piazzetta ed altri angoli di Portofino “privatizzati” (come per altro il Castello dove si svolge un matrimonio) con uno scopo ben preciso: lanciare il borgo in India da dove nei prossimi anni arriveranno facoltosi turisti di una nazione, piena di contraddizioni, ma facoltosa. Qualche turista ha protestato? Qualche ristoratore non ha aderito a questa iniziativa unica e irripetibile? Questione di punti di vista. Perdere questo treno sarebbe stato, turisticamente parlando, una follia. Il risultato è una serata da mille e una notte.

