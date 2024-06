Quattro danzatrici spezzine al campionato europeo di Chomutov

Si chiamano a Nicole Resta, 18 anni, Beatrice Angelinelli, 17 anni, Cloe Pagano, 13 anni, e Nicole Tricarico di 12 anni e sono le quattro atlete spezzine della Asd New Academy D&D che il prossimo 18 giugno voleranno a Chomutov in Repubblica Ceca per disputare l’European CHampioship di danza sportiva. Con loro la direttrice della scuola e coach Elena Mangiacarne.

Le giovani atlete, selezionate dal campionato italiano assoluto della Federazione italiana danza sportiva e sport musicali, sfideranno le pari età nella specialità disco dance e slow dance. Se la vedranno con atlete provenienti da tutti gli stati europei.

